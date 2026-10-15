Врач объяснила, почему нельзя быстро укрепить иммунитет осенью

Врач Кудряшова: иммуномодуляторы без назначения врача могут быть опасны

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Прием витаминов и средств для укрепления иммунитета без медицинских показаний может быть бесполезным и даже опасным. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова.

По словам специалиста, осенний рост заболеваемости ОРВИ связан прежде всего с увеличением числа контактов в помещениях, сухим воздухом, недостатком сна и стрессом. Быстро повысить защитные функции организма с помощью одной таблетки невозможно.

Убедительных доказательств профилактической эффективности многих иммуностимуляторов и растительных сборов нет. Витамин C может незначительно сокращать продолжительность простуды, но не предотвращает ее. Эхинацея и другие растительные средства способны вызывать аллергию и взаимодействовать с лекарствами.

Врач также предупредила, что избыток витаминов может оказывать токсическое действие. Антибиотики не защищают от вирусных инфекций, а противовирусные препараты следует применять по показаниям. Самостоятельно использовать иммуномодуляторы без назначения специалиста не рекомендуется.

При частых тяжелых инфекциях, повторных пневмониях или длительном восстановлении после болезни Кудряшова посоветовала обратиться к врачу, чтобы установить причину нарушений.

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