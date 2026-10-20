Кошмары как диагноз: сомнолог раскрыл, о чем предупреждает мозг во сне

Сны снятся абсолютно всем, но не все их запоминают, и в этом нет ничего удивительного, считает руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин. В интервью радио Sputnik он объяснил структуру сна: во время сна мозг продолжает работать, иногда даже более активно, чем в период бодрствования, особенно в так называемом парадоксальном сне, или фазе быстрых движений глаз.

По его словам, поэтому сновидения распределены по всему сну — считается, что порядка 60% приходится на фазу быстрого сна, а около 40% — на фазу медленного. Это говорит о том, что мозг продолжает активно обрабатывать информацию, полученную за предыдущий период: это может быть что-то, увиденное накануне, а могут быть события многолетней давности. При этом человек склонен фантазировать или скрывать сновидения, если считает, что окружающим не стоит о них знать, — отсюда и некая таинственность вокруг этой тематики.

Медик добавил, что зачастую характер сновидения отражает физиологическое состояние человека именно в этот период. Например, пациентам с апноэ сна, то есть с остановками дыхания, особенно в тяжелой форме, часто снятся сны, где они тонут или задыхаются. Другой пример — синдром беспокойных ног: при этом расстройстве человеку часто снится, что он куда-то бежит, то есть феномен проявляется в виде сновидения. Во время сна наблюдается и другой интересный феномен, связанный с тем, что часть мозга может не спать: отдельные структуры находятся в состоянии сна, другие бодрствуют, и в виде единичных эпизодов это является нормой примерно у трети населения земного шара. Это говорит о том, что человек в состоянии сна, понимая, что видит сон, может даже управлять им.

Помимо этого, во время сна происходит запоминание информации — так называемая консолидация памяти, однако есть и второй, не менее важный процесс — реконсолидация. Например, во сне всплывает какое-то событие, а при перезаписи из постоянной памяти во временную часть информации стирается, происходит частичное стирание — вот почему говорят, что здоровый сон улучшает психическое состояние. С этим связана и тематика кошмарных сновидений, которая волнует очень многих: стрессовые или негативные события в жизни зачастую отражаются в сновидениях, но причины кошмаров разнообразны — это не только стресс, но и развитие многих заболеваний. Иногда даже на основании того, что человеку снятся кошмары, можно поставить диагноз нейродегенеративного заболевания: связь сновидения с патологией достаточно хорошо описана.

По его мнению, тематика сновидений немного отдалена от научной сферы, поскольку объективных инструментов для их оценки пока нет: мы знаем об этом скорее из опыта, а научный инструмент, позволяющий абсолютно точно охарактеризовать сновидения, отсутствует. Поэтому вопрос стоит на грани между наукой и реальной жизнью, но попытки изучения есть, и мы приближаемся к оценке сновидений и распознаванию их природы. Таким образом, сон предстает не просто пассивным отдыхом, а активной работой мозга, в которой переплетаются обработка информации, физиологические сигналы организма и механизмы памяти, а изучение сновидений постепенно переходит из области догадок в сферу научного анализа.

Ранее сомнолог Царева заявила, что сон дольше 12 часов может указывать на проблемы со здоровьем.