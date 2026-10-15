Сон дольше 12 часов может указывать на проблемы со здоровьем

Сомнолог Царева: нарушения сна могут повышать риск ожирения и диабета

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Увеличение продолжительности сна нередко связано не с избытком отдыха, а с проблемами со здоровьем. Об этом RT рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По словам специалиста, насторожить может сон продолжительностью более 12 часов, а также резкое изменение привычного режима. Повышенная потребность в отдыхе бывает связана со стрессом, депрессией, недостатком сна или ухудшением его качества из-за бессонницы, остановок дыхания и движений ног во время ночного отдыха.

Царева отметила, что нарушения сна могут сопровождаться повышением артериального давления и увеличивать риск аритмии, инфаркта и инсульта. Кроме того, изменение гормональной регуляции голода и насыщения способно усиливать тягу к калорийной пище, что повышает вероятность набора веса, ожирения и диабета.

Сомнолог также рекомендовала по возможности отдавать предпочтение ночному сну, а не компенсировать нехватку отдыха продолжительным дневным сном. При заметном изменении привычной продолжительности сна важно выяснить причину, а не просто увеличивать время отдыха.

Ранее генетик раскрыла влияние сна на продолжительность жизни.

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