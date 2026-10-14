Красота или здоровье: врач раскрыл опасность утягивающего белья

По его словам, это аксессуар для визуальной коррекции фигуры, но носить его бездумно нельзя. Проблема заключается в том, что долго в таком белье ходить невозможно: с одной стороны, нарушается нормальный лимфодренаж, а с другой — в этом костюме нельзя сидеть. В компрессии необходимо постоянно двигаться, и еще она всегда, выдавливая воду в кровеносное русло, повышает артериальное давление.

Оптимальное время ношения корректирующего белья — до четырех часов в день. То есть весь восьмичасовой рабочий день находиться в «утяжке» небезопасно. По словам Звонкова, такое белье нельзя носить при гипертонических болезнях, различных сердечных недостаточностях, при варикозе, тромбофлебите, нарушении артериального давления. Оно также не рекомендуется при гинекологических проблемах и проблемах с ЖКТ, поскольку повышает внутрибрюшное давление. Спать в утягивающем белье тоже не рекомендовано — исключение может составлять лишь компрессионный трикотаж, который является медицинским изделием, созданным для профилактики венозных заболеваний, поддержки кровообращения и уменьшения отеков, а также рекомендован послеоперационным пациентам.

Главный вывод, который делает врач, прост: утягивающее белье действительно все прижмет, но, если человек не двигается, пользы от него не будет никакой. Мышцы под ним должны работать. Именно поэтому корректирующее белье — не повседневная одежда, а скорее кратковременный инструмент, требующий осторожного обращения и учета состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что частая стирка одежды тоже вредна.