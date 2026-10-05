Частая стирка одежды тоже вредна: эксперты рассказали, как найти баланс

Как часто нужно стирать одежду, зависит от конкретной вещи, условий носки и того, насколько человек потеет, пишет Daily Mail со ссылкой на рекомендации Which?. Эксперты считают, что универсального правила «стирать после каждой носки» нет.

Нижнее белье, спортивную одежду и купальники действительно рекомендуют отправлять в стирку после каждой носки. Футболки, белую одежду и платья — примерно после одного-двух использований.

Другие вещи можно носить гораздо дольше. Джинсы, по оценке специалистов, достаточно стирать после 6–10 носок, толстовки — после пяти-шести, а пальто и другую верхнюю одежду — один-два раза за сезон.

При этом ориентироваться стоит не только на число носок. Если одежда пропотела, испачкалась или начала пахнуть, ее лучше постирать раньше. В жарком и влажном климате это обычно требуется чаще.

Эксперты предупреждают и о другой крайности: слишком частая стирка ускоряет износ и выцветание ткани. При некоторых заболеваниях кожи, включая экзему, наоборот, более частое очищение одежды может быть важнее из-за риска раздражения и бактерий.