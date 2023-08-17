Ложки, лед, петрушка: как бороться с темными кругами под глазами в домашних условиях

С возрастом у людей образуются темные круги под глазами. Если они не являются следствием патологии, бороться с ними можно и в домашних условиях, рассказала врач-косметолог Кристина Артомонова.

Почему они появляются

«Круговая мышца глаза и пронизывающие ее сосуды сами по себе имеют темный оттенок. Соответственно, с возрастом, когда подкожные жировые пакеты мигрируют сверху вниз, носослезная борозда оголяется, и мы видим темные круги под глазами», — уточнила Артомонова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Однако есть много других факторов, которые стимулируют появление темных кругов под глазами. Среди них и сердечная патология, и нарушение лимфатической системы, и почечная, и печеночная недостаточности, и гормональные нарушения.

Действовать нужно осторожно

Если же речь о синяках, которые появляются по физиологическим причинам, например, ввиду оголения круговой мышцы глаза, можно уменьшить это явление и в домашних условиях.

Косметолог уточнила, что для улучшения цвета кожи вокруг глаз нужно действовать очень осторожно и деликатно, так как это очень тонкое, нежное место. Первым делом надо убирать отеки под глазами.

«Когда жировые пакеты, находящиеся в подглазничной области, начинают набирать в себя воду, выпирает вот эта синева. Самое банальное — положите ложки в морозилку буквально на пару минут, достаньте, приложите к закрытым глазам, и вы улучшите микроциркуляцию, у вас отечность уйдет, и эта синева будет не так ярко выражена», — рассказала собеседница.

Также, по словам специалиста, помогают питательные маски вокруг глаз, раствор из воды и петрушки, который тоже нужно заморозить и с утра воздействовать этими льдинками на зону вокруг глаз.

Фото: [ freepik.com ]

«Обязательно двигайте льдинки от периферии к центру. Зона вокруг глаз кардинально отличается по массажным линиям от лица», — предупредила Артомонова.

Ранее мы рассказывали, как вновь отрастить густые брови после экспериментов в молодости.