Пилинг и кислоты: разбираемся, как вновь отрастить густые брови после экспериментов в молодости

Очень густые брови уже не так актуальны, как несколько лет назад. Но естественные и ухоженные брови будут в моде всегда. Правда из-за чрезмерного выщипывания такими могут похвастаться далеко не все.

Многочисленные эксперименты с формой бровей сказываются на состоянии волосяных луковиц. Однако правильный уход может помочь восстановить брови. Приостановить выпадение волос на бровях помогут сыворотки и гели, в составе которых присутствуют растительные экстракты и стволовые клетки, касторовое масло, антиоксиданты, олеаноловая кислота и пептиды. Их необходимо наносить ежедневно на чистые брови. Первые результаты будут видно только через месяц.

«А вот для роста бровей полезно будет регулярное очищение и отшелушивание их гелем для умывания и пилингом с применением мягкой щеточкой. После такой чистки на брови можно нанести касторовое или репейное масло, способствующие укреплению волосяных фолликул и их росту. При этом стоит избегать трения полотенцем и жесткое скрабирование. Это может повредить тонкие волосы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Елизавета Беспалова.

По словам эксперта, уплотнить редеющие брови можно с помощью протеинового восстановления. От этой ухаживающей процедуры брови будут выглядеть густыми и блестящими, также при уходе они станут более послушными.

«Кроме того, поредеть брови могут из-за недостатка в организме белка и витаминов группы В. Поэтому в рацион стоит добавить зелень, рыбу, яйца, грецкие орехи и авокадо», – заключила эксперт.

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