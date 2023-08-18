Мальчик, перенесший лимфобластный лейкоз, прошел реабилитацию в Подмосковье

Десятилетний мальчик, у которого ранее был диагностирован лимфобластный лейкоз, поставили на ноги подмосковные врачи в Научно-исследовательском институте детства (НИКИ). Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что после пройденного лечения пациент вошел в стойкую ремиссию, но на фоне терапии у него развилась вторичная кардиомиопатия, это такое изменение тканей сердца, приводящее к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

«Заболевание требует незамедлительного подключения кардиологов с назначением терапии сердечной недостаточности. К восстановлению юного пациента были также подключены врачи отделения реабилитации НИКИ детства, потому как ребенок был ослаблен и не мог ходить», — сказала главный детский кардиолог Минздрава Подмосковья, заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.

Так, для пациента была разработана индивидуальная программа реабилитации. К счастью, благодаря слаженной работе врачей, двигательные функции удалось восстановить, и теперь ребенок может передвигаться самостоятельно. На данный момент пациент уже выписан и в дальнейшем будет находиться на амбулаторном наблюдении по месту жительства.

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