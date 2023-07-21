Андрей Воробьев: работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой

Работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют от несчастного случая при выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев во время визита в новую поликлинику в микрорайоне «Южный» в Домодедово.

Как уточнила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, страхование затронет врачей скорой помощи, средний медперсонал и водителей.

Кроме того, у бригад скорой медицинской помощи появится возможность при необходимости вызывать полицию на некоторые вызовы.

«Наша задача — уже в этом году сделать на планшете тревожную кнопку», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что во время визита в поликлинику в микрорайоне «Южный» Андрей Воробьев проверил работу медицинского учреждения, а также пообщался с врачами и пациентами.