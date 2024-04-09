Московский областной госпиталь для ветеранов начал проводить лечение заболеваний щитовидной железы

В Московском областном госпитале для ветеранов войн внедряют новые методы лечения различных нарушений функции щитовидной железы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведение подобных вмешательств стало возможным благодаря выходу на работу нового специалиста — хирурга-эндокринолога, который имеет многолетний опыт работы в области эндокринологии.

Заведующий хирургическим отделением Московского областного госпиталя для ветеранов войн Алексей Бирюков рассказал, что уже восемнадцать человек прошли необходимое лечение по новому для медучреждения профилю.

Отметим, что пройти лечение в Московском областном госпитале для ветеранов воин можно бесплатно по направлению лечащего врача. Жители региона могут задать все интересующее вопросы по телефонам: +7 (499) 670-93-32 или +7 (499) 670-92-92 добавочный 178.

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