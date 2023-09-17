Может быть симптомом серьезных заболеваний: врач рассказал, почему возникает желание хрустеть пальцами

Привычка хрустеть пальцами — нередкая, однако мало кто задумывается о том, почему возникает желание проделывать подобные манипуляции. А ведь это может быть сигналом серьезных заболеваний.

Начнем с причины

Когда наши суставы максимально напрягаются, у людей возникает желание ими похрустеть, рассказал врач, травматолог-ортопед Магомед Микаилов.

С научной точки зрения, по его словам, происходит следующий процесс: нагружается сустав, жидкость в суставе начинает интенсивно колебаться, возникает небольшой газовый пузырек. В момент хруста он схлопывается, и тогда возникает тот самый звук хруста. Пузырьки газа находятся в синовиальной жидкости и присутствуют у всех людей.

«Само по себе действие хруста не вызывает никаких повреждений суставов и не может служить причиной для появления каких-либо заболеваний. На данную тему было проведено немало исследований. Самое знаменитое провел американский ученый, который хрустел суставами пальцев одной руки 50 лет, потом сделал рентген обеих рук и пришел к выводу, что никаких изменений костей или суставов не произошло», — уточнил Микаилов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда беспокоиться

Однако, по словам собеседника, если при хрусте пальцев вы испытываете болевые ощущения, то это может быть симптомом многих серьезных заболеваний, таких как артрит — воспаление суставов, а также артроз — разрушение суставов.

«Кроме того, если вы постоянно испытываете желание похрустеть, то некоторые факторы могут ухудшить здоровье ваших пальцев. Среди них отложение солей, структурные изменения в суставах, вызванные травмами и операциями, неправильное питание, воспаление мышц, курение и злоупотребление алкоголем, врожденные патологии, обычно связанные с нестабильностью положения и аномальной подвижностью фаланг пальцев рук и кистей», — отметил медик.

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