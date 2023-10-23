«Можно поймать на ранних стадиях»: выяснилось, как самостоятельно диагностировать сколиоз

Около 70% российских родителей не знают, что у их детей есть сколиоз, хотя определить его можно даже самостоятельно. Об этом рассказала физический реабилитолог София Агапова.

По ее словам, как правило, родители замечают, что с ребенком что-то не так, лишь тогда, когда изменения спины уже настолько сильные, что не обратить на них внимание нельзя.

«Например, деформированы ребра или торчит лопатка — такие сколиозы лечатся долго, дорого и стоят многих усилий и родителям, и детям. Но сколиоз можно поймать на ранних стадиях развития. Тогда понадобится просто укрепить спину ребенка», — заявила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Агапова уточнила, что скрининговый метод определения сколиоза, который раньше обязательно проводился для школьников, называется тестом Адамса, и родители могут провести его самостоятельно, чтобы исключить это заболевание или вовремя среагировать.

«Поставьте ребенка перед собой в белье или обтягивающей одежде. Предложите ему медленно наклониться вниз из положения стоя: спина круглая, ноги можно подсогнуть. Внимательно просмотрите всю спину от шеи до таза: она должна быть симметрична с двух сторон позвоночника. Если вы увидели, что с одной стороны позвоночника есть горбик» — это свидетельство сколиоза», — пояснила специалист.

В таком случае, посоветовала эксперт, следует обязательно сходить к ортопеду, чтобы купировать процесс развития и обеспечить здоровое будущее ребенка.

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