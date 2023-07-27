Страдания и боль: как неправильная походка может испортить нам жизнь

Правильно наступать на стопу – значит поддерживать здоровье и предотвращать возможные травмы. На стопы опирается все тело, когда мы ходим, бежим или просто стоим. И неправильное распределение веса может привести к неприятным последствиям.

Одна из основных причин сколиоза, усталости ног или различных искривлений, это неправильная походка. Вес должен одинаково «давить» на переднюю, среднюю и заднюю часть стопы, что позволяет снизить нагрузку на суставы и сократить риск возникновения проблем с позвоночником.

«Первое, на что стоит обратить внимание, это положение стопы во время ходьбы. Необходимо чтобы пятка вставала ровно, а передняя часть стопы и подушечки пальцев должны полностью касаться пола. Зачастую люди используют только переднюю часть стопы, не опираясь на пятку, или напротив, наступают пяткой, при этом задействую лишь внешнюю или внутреннюю подушки», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

Такое положение ног приводит к изменению структуры стопы и со временем вызывает проблемы со здоровьем. Хорошо наступая на стопу, бег и ходьба становятся более эффективными и менее утомительными.

Походка должна быть плавной, без странных и неестественных движений. Приземление на ногу необходимо начинать с пятки, переходя плавно на подушечки стопы и завершая движения пальцами. При этом, сила нажатия должна быть небольшой, чтобы не увеличивать и без того высокую нагрузку на голеностопный сустав.

«Также важна правильная обувь, которая соответствует форме и размеру стопы. Зачастую она подбирается «на глаз» и не обеспечивает необходимую поддержку. Предотвратить возникновение боли, варикоза, смещения или других проблем можно только в обуви, где пальцы не пережимаются друг к другу, а для кровотока достаточно пространства», - объяснила эксперт.

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