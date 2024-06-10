Мурашко: в случае нехватки лекарств на рынке РФ принимаются меры по ускорению доступа

При появлении каких-либо рисков нехватки лекарств на российском рынке, принимаются меры по обеспечению их ускоренного доступа на рынок. Данное решение является оправданным и на качестве лекарств не отражается, заверил глава Минздрава России Михаил Мурашко в воскресенье, 9 июня в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам министра, лекастсва, в которых нуждается страна ускоренно попадают на отечественный рынок. Он подчеркнул, что это касается преимущественно дженериков и биоаналогов.

Мурашко добавил, что в случае с инновационными препаратами из разряда прорывных, которые по-настоящему могут помогать пациентам, также имеется процедура по ускорению процесса попадания на рынок. В то же время, требования к проведению клинических испытаний не снижаются, подчеркнул министр. Он указал на то, что в таких случаях все еще собирается качественная доказательная база и продолжаются наблюдения.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в Московской области было заготовлено более 30 тонн донорской крови.