С начала этого года в Подмосковье заготовили более 33 тонн донорской крови и ее компонентов

Ежегодно в Подмосковье увеличивается количество доноров. Так, только с начала этого года в регионе заготовили свыше тридцать три тысячи тонн донорской крови и ее компонентов. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, именно благодаря постоянному приросту людей, желающих сдать кровь, регион всегда обеспечен необходимым запасом крови и ее компонентов.

При этом с начала этого года удалось заготовить на три тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года. В переливании крови нуждаются пострадавшие в ДТП, люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов возможно лишь благодаря донорам.

Накануне на полях ПМЭФ-2024 губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация позволяет повысить безопасность в регионе.