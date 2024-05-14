«Мы сами разрушаем свою жизнь»: раскрыты страшные последствия сидячей работы

Выяснилось, что малоподвижный образ жизни может привести к трагичным последствиям – вплоть до снижения зрения и сбоям в работе мозга. Это особенно актуально, учитывая, что сейчас многие заняты на сидячей работе, а на прогулки и спорт часто не остается времени. Однако сохранить здоровье можно даже в этом случае.

Чем грозит недостаток движения, и как исправить ситуацию, рассказала остеопат Анна Иорданян. По ее словам, в группе риска – офисные работники, водители, стоматологи, мастера маникюра, представители других профессий. Гиподинамия плохо влияет на организм в целом, но первым страдает опорно-двигательный аппарат.

«Нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию», – рассказала остеопат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам эксперта, в организме нарушается отток лимфы, что вызывает отечность. Задержка жидкости в тканях негативно сказывается на работе головного мозга и ухудшает общее самочувствие. Если человек недостаточно двигается, ему труднее восстанавливаться после тех нагрузок, которые все-таки есть. Также низкая активность грозит нарушением сна и ухудшением зрения.

Но возможность избежать таких последствий все-таки есть, главное – не лениться. Иногда упражнениям достаточно уделить буквально пять минут.

«Движение – это жизнь. Знакомая фраза, правда? Но мы сами же и разрушаем эту жизнь. Зачастую нами управляет лень. Достаточно всего пять минут, чтобы тонизировать свое тело. Было бы желание», – пояснила Иорданян.

Тем, кто проводит большую часть дня сидя, эксперт рекомендует каждые два часа ходить хотя бы до кулера с водой и обратно. Большие перерывы делать необязательно. Всего за несколько минут тело успеет отдохнуть и прийти в тонус. А если человек чувствует, что этого не хватает, можно устраивать разминку прямо на рабочем месте.

«Есть очень много различных вариантов зарядки. Например, некоторые упражнения можно выполнять, даже не вставая с кресла. Также одним из самых эффективных базовых упражнений является приседания. Они задействуют все группы мышц», – дополнила эксперт.

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