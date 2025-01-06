На Украине заявили о вспышке метапневмовируса в стране

По словам главы Всеукраинской ассоциации инфекционистов Ольги Голубовской, в Незалежной зафиксировано распространение метапневмовируса с начала зимнего сезона. Об этом она заявила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она уточнила, что всего было выявлено 13 случаев заболевания, но на самом деле их намного больше.

По мнению украинского врача, в связи с инфекцией могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей, которым подвержены люди всех возрастов, однако в первую очередь именно маленькие дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой.

Напомним, что осенью 2024 года британские врачи выявили на территории Незалежной быстроразвивающиеся бактерии, которые устойчивы к наиболее мощным антибиотикам и способны создать угрозу опаснее пандемии коронавирусной инфекции.

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