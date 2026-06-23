Названа группа крови, повышающая риск диабета

Авторы зонтичного обзора, опубликованного в журнале BMC Medicine , проанализировали 51 систематический обзор, охватывающий 270 ассоциаций между группой крови и различными заболеваниями. Исследователи проверили каждую связь на достоверность, воспроизводимость и отсутствие систематической ошибки. В итоге, как сообщается в статье, только одна из 270 связей выдержала строгий статистический контроль: носители группы B (как B+, так и B−) имеют на 28% более высокий риск развития диабета 2 типа по сравнению с обладателями всех остальных групп крови.

Ученые отметили, что это не катастрофичный показатель. Для сравнения, малоподвижный образ жизни повышает риск диабета на 112%, а ежедневное употребление 50 г переработанного мяса — на 37%. Тем не менее связь реальна и статистически устойчива.

Что именно ее обусловливает, пока неизвестно. Одно из недавних исследований, добавили авторы, предположило возможную роль кишечного микробиома, поскольку состав бактерий в кишечнике различается у людей с разными группами крови. Однако это направление требует дальнейшего изучения.

Ученые подчеркнули, что группа крови — не повод для паники: ее влияние на риск диабета значительно меньше, чем питание, физическая активность и масса тела. Однако осознание своей предрасположенности, по их мнению, может стать лишним поводом внимательнее относиться к образу жизни.

Ранее сообщалось, что сахар натощак выше 7,0 указывает на диабет.