«Тихий враг в анализах». Сахар выше 6,1: что скрывается за цифрами?

Показатель глюкозы в крови натощак, превышающий 6,1 ммоль/л, может указывать на преддиабетическое состояние, а уровень выше 7,0 ммоль/л уже свидетельствует о сахарном диабете. Об этом в беседе с агентством NEWS.ru сообщила Зарема Тен, врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

Оптимальным диапазоном специалист считает значения от 3,9 до 5,5 ммоль/л – в этом случае организм адекватно переносит метаболические нагрузки. Если же показатели находятся в промежутке 6,1–6,9 ммоль/л, это говорит о латентных нарушениях обмена углеводов. При своевременной реакции на такие цифры данные изменения можно полностью скорректировать.

Чтобы оценить, как организм реагирует на прием пищи, используют тест на содержание глюкозы через два часа после еды: нормой здесь считаются значения от 7,8 до 11,0 ммоль/л. Доктор Тен отметила, что разовое повышение сахара может оказаться случайным, однако если высокие показатели сохраняются даже после пересмотра рациона, пациенту необходимо обязательно проконсультироваться с эндокринологом для разработки терапевтической стратегии.

Ранее профессор МГУ назвал фрукты и овощи важным элементом профилактики диабета.