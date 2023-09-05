«Проявляется астма»: выяснилось, какие болезни обостряются в сентябре

Вместе с пасмурной погодой сентябрь приносит и сезонные болезни. Обычно это легкие простуды, кашель и насморк. Однако не стоит забывать, что осенью также обостряются хронические заболевания.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, обострение каких хронических заболеваний чаще всего происходит в сентябре.

«Наиболее часто в этот период проявляется бронхиальная астма. Поэтому пациентам с таким диагнозом нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, в начале осени также обостряются аллергии и инфекции. Причем как вирусной, так и бактериальной природы.

«Также нередко дают о себе знать сезонные эмоциональные заболевания: эпизодические вспышки депрессии, апатия и перепады настроения. Не оставляйте их без внимания. Проконсультируйтесь с врачом и начните принимать витамины, БАДы и растительные препараты», — добавила собеседница издания.

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