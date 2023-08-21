Ни очереди, ни этики: выяснилось, почему людям начали пересаживать органы животных

Доступность донорских органов в современном мире — большая проблема. Об этом рассказала кандидат биологических наук, руководитель лаборатории биологии рака и стволовых клеток Наталья Колман.

Сегодня, по ее словам, одно из решений этой ситуации — пересадка человеку органов животных.

«Тут нет ни очереди, ни каких-то других этических вопросов происхождения органа, но нужно работать над совместимостью. У человека на каждой клетке есть специальный белок, который показывает, что эта клетка принадлежит человеку. Так называемая гистосовместимость», — уточнила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У животных такого явления нет, но это решается с помощью введения животному генов человека. Например, продолжила собеседница, недавно человеку впервые пересадили свиные почки, и они не отторглись.

«Такой прорыв был продиктован именно необходимостью разработать постоянный источник притока разных органов, начиная от почек, потому что это самая отработанная процедура. А дальше будет сердце. Тут помогут как искусственное выращивание органов, так и использование органов животных», — рассказала Колман.

И это действительно имеет перспективу развития. Биолог вспомнила, что в прошлом для диабетиков изначально использовался именно свиной инсулин, пока генная инженерия не научилась синтезировать человеческий.

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