Выяснилось, как празднование дня рождения программирует нас на старение

Акцентирование на возрасте и празднование дня рождения может программировать людей на преждевременное старение. Об этом рассказала кандидат биологических наук, руководитель лаборатории биологии рака и стволовых клеток Наталья Колман.

По ее словам, с биологической точки зрения сам факт отмечания или празднования дня рождения в любом возрасте не влияет на старение, но есть такой научно доказанный феномен, как эффект плацебо.

«Эффект плацебо базируется на убеждении. Когда вы заявляете, сколько вам лет — 20, 30, 40, 60, — люди, не желая того, будут программировать вас на тот или иной вектор мышления. Они будут смотреть и говорить, как молодо выглядит человек или как плохо он выглядит. На вас будут работать убеждения других людей», — отметила Колман в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница призналась, что день рождения — это сакральный день, и сама она уже давно не отмечает этот праздник и не озвучивает свой возраст.

«Мы цепляем убеждения других людей, помним, что говорят друзья и знакомые о нашем возрасте и внешнем виде. Выгодно в этот день быть одному. Это ваш новый год. Проведите его в одиночестве, проанализируйте, что произошло в прошлом году и какие векторы развития вы хотите освоить в следующем году», — пояснила Колман.

Биолог подчеркнула, что эффект плацебо можно повернуть себе на пользу. Убеждая себя в чем-то, мы можем сталкиваться с позитивными изменениями в жизни.

«Этот прием однозначно уберет из вашей жизни и старение, и деградацию, и дряхление. Плацебо работает, это наукой доказано», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как дети считают, что празднование дня рождения заставляет людей стареть.