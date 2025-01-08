Нутрициолог Чекунова перечислила полезные и вредные свойства граната

По словам нутрициолога Дианы Чекуновой, гранат принесет пользу организму с осени до середины зимы. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что гранат активирует первую фазу детоксикации организма, что способствует выведению токсинов. Также указанный продукт содержит витамин К, необходимый для усвоения витамина D, регуляции деятельности нервной системы, роста или поддержания целостности костей и зубов. Помимо этого, гранат богат большим объемом меди, известного как минерал красоты.

По мнению эксперта, этот продукт содержит много антиоксидантов, которые опять же замедляют старение и способствуют снижению воспаления в организме, способствует правильной детоксикации, то есть принимает участие в очищении в целом.

Она добавила, что гранат противопоказан людям с нарушениями ЖКТ, а его сок лучше употреблять через трубочку, чтобы не испортить эмаль зубов. Также продукт может вызвать запоры.

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