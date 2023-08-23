В Подмосковье определят лучшего лесника года

На территории Виноградовского лесничества (городской округ Воскресенск) в пятницу пройдет традиционный областной конкурс «Лесник года».

По сообщению пресс-службы регионального Комитета лесного хозяйства, за награды поборются 19 лесничих, представляющие все филиалы ГКУ МО «Мособллес». Задания конкурса будут связаны со знанием законов, практическими профессиональными навыками. Конкурсантам будет предложено изготовить деляночные столбы, скворечники, развести костер, потушить условный пожар с помощью мотопомпы и выполнить другие задания.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из смятой в аварии легковушки.