Обычный насморк иногда приводит к реанимации: инфекционист назвала редкие, но тяжелые осложнения риновируса

Риновирусная инфекция — это заболевание, которое в первую очередь бьет по носу, вызывая классический насморк с обильными выделениями из слизистой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала заведующая детским инфекционным отделением МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области Елена Мескина.

По ее словам, в целом риновирус протекает легко: от непрерывно текущих соплей до простой заложенности носа. Однако в редких случаях возможны осложнения — например, поражение трахеи с развитием трахеита. Особую настороженность врачи проявляют к младенцам, особенно новорожденным и недоношенным, людям с нарушениями иммунитета и пожилым старше 65 лет: у них риновирус способен вызвать бронхиолит — тяжелое заболевание с поражением мельчайших бронхов, которое иногда требует не только госпитализации, но и реанимационной помощи. К счастью, такие случаи встречаются редко.

Специфического лечения и прививок от риновирусной инфекции не существует, подчеркивает врач. Это означает, что терапия носит исключительно симптоматический характер, а основная защита ложится на профилактику. Мескина советует мыть руки и избегать контактов с людьми, у которых есть насморк. Большое значение имеет личная гигиена: очищать нос от соплей лучше одноразовыми салфетками, а не платком, который какое-то время сохраняет вирусы. Если человек потрогает нос руками, выделения попадут на кожу, а затем — на дверные ручки, поручни в транспорте и другие поверхности. Следующий, кто прикоснется к ним, рискует занести вирус на лицо грязными руками и заразиться. Именно поэтому риновирус так распространен: он передается респираторным путем при чихании и кашле, а также контактным способом.

Последствия игнорирования этих правил могут быть серьезными, особенно для уязвимых групп. У недоношенных новорожденных бронхиолит способен привести к реанимации, а у пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом риновирусная инфекция нередко перерастает в более тяжелые формы. Отсутствие вакцины и специфических препаратов означает, что единственный способ снизить риск — это гигиена и внимательное отношение к своему здоровью. При этом важно понимать: даже легкий насморк требует ответственного поведения, чтобы не стать источником заражения для окружающих.

По ее мнению, риновирусная инфекция обычно переносится легко, но недооценивать ее не стоит. Специфического лечения нет, поэтому профилактика выходит на первый план — мытье рук, одноразовые салфетки, избегание контактов с больными и внимательное отношение к гигиене. Для младенцев, пожилых и людей с иммунодефицитом риски осложнений особенно высоки, и в этих случаях требуется особая бдительность. Соблюдение простых правил позволяет снизить распространение вируса и защитить тех, кто наиболее уязвим.

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