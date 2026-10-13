Удар риновирусов: на какой возбудитель приходится больше половины всех случаев простуд

За прошедшую неделю в Российской Федерации было официально зарегистрировано более 665 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19. Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), данный показатель демонстрирует небольшое снижение по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В структуре циркулирующих возбудителей доминируют риновирусы, на которые приходится более половины всех выявленных эпизодов. Об этом информирует сетевое издание Life.ru .

Структура заболеваемости и доминирующие возбудители

По данным лабораторного мониторинга Роспотребнадзора, спектр респираторных инфекций в стране остается широким, однако преобладают негриппозные вирусы. Абсолютным лидером среди выявленных патогенов стали риновирусы, доля которых составляет 51,6% от общего числа случаев.

Кроме того, специалисты фиксируют циркуляцию вирусов парагриппа (16,3%), а также различные штаммы гриппа, включая свиной грипп (A/H1N1) и вирусы типов B и C, суммарная доля которых пока держится на отметке 1,8%.

Сезонный подъем и факторы распространения инфекций

Традиционный осенний подъем заболеваемости респираторными инфекциями обусловлен объективными эпидемиологическими факторами. Возвращение россиян в коллективы после летних отпусков и каникул — в школы, вузы и офисные центры — существенно увеличивает интенсивность контактов.

Дополнительным катализатором распространения вирусов выступает сокращение времени пребывания на свежем воздухе и нахождение людей в закрытых, нерегулярно проветриваемых помещениях.

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике

В условиях сезонного роста заболеваемости ведомство призывает граждан соблюдать базовые меры предосторожности. Роспотребнадзор рекомендует регулярно и тщательно мыть руки, проветривать жилые и рабочие помещения, а также по возможности избегать мест массового скопления людей.

При появлении первых симптомов недомогания специалисты настоятельно советуют оставаться дома, ограничивать контакты с окружающими и своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью, не занимаясь самолечением.