Одновременно полезна и опасна: диетолог предупредила о вяжущем эффекте айвы и риске запоров

Осень — пора созревания айвы, фрукта, который часто называют «ложным яблоком» и который по праву считается одним из самых полезных в холодное время года. В интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог и диабетолог Екатерина Казачкова рассказала, чем богата айва и кому она может быть противопоказана.

Она уточнила, что по своим свойствам этот плод занимает промежуточное положение между яблоком и грушей. Он богат пектином — растворимой клетчаткой, которая поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина и питает микрофлору. Кроме того, айва содержит железо, витамин C, калий и магний, что благотворно сказывается на сердечно-сосудистой и нервной системах. В ней также присутствуют антиоксиданты-полифенолы. Однако есть важный нюанс: в айве много танинов, придающих ей вяжущий эффект, из-за чего не все могут и любят ее есть.

По словам медика, айва будет особенно полезна тем, у кого понижен уровень железа в организме, а также при повышенном холестерине. Как источник клетчатки она подходит практически всем, а иногда помогает снять токсикоз у беременных женщин. Но, как подчеркивает врач, не всем этот фрукт одинаково полезен. Танины усиливают склонность к запорам, а при остром колите или заболевании кишечника стимуляция запора может усилить воспаление в стенке кишечника. Кроме того, если есть аллергия на яблоко или грушу, возможна перекрестная реакция на айву. Это означает, что людям с проблемами ЖКТ и аллергикам стоит проявлять осторожность и не злоупотреблять продуктом.

Она отметила, что максимально полезен фрукт в сыром виде, но поскольку мало кто ест его сырым, самый простой и удобный способ получить витамины — запекание. Главное правило: не добавлять сахар. Можно слегка присыпать айву медом, но заливать сахаром точно не стоит. Интересный вариант — добавлять айву в мясные блюда, фаршировать ею курицу или утку, что придаст мясу тонкий специфический вкус. Можно делать варенье, джем или сок, однако туда всегда добавляется сахар, что снижает полезность продукта. Таким образом, последствия неправильного приготовления или игнорирования противопоказаний могут свести на нет всю пользу айвы, а в некоторых случаях и навредить.

По мнению врача, айва — ценный сезонный фрукт, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Она поддержит пищеварение, сердечно-сосудистую систему и поможет при дефиците железа. Однако танины и возможная перекрестная аллергия делают ее нежелательной для людей с запорами, острыми заболеваниями кишечника и аллергией на яблоки или груши. Лучший способ сохранить пользу — запекать без сахара или добавлять в мясные блюда. При разумном подходе айва станет хорошим дополнением осеннего рациона, а при игнорировании ограничений может обернуться дискомфортом.

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