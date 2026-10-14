Октябрь — последний шанс наесться витаминов: нутрициолог рассказала, что покупать на рынке

Октябрь — это последний месяц, когда еще можно вдоволь насладиться свежими сезонными овощами и фруктами по доступной цене. После него прилавки постепенно начнут предлагать либо привозные, либо хранившиеся плоды, которые уже не так богаты витаминами. Именно поэтому сейчас самое время задуматься о том, что покупать на рынке и в магазине, чтобы получить максимум пользы для здоровья. Об этом Здоровью Mail рассказала гастроэнтеролог и нутрициолог клиники Docmed Анастасия Хайбуллина.

По ее словам, осень — это пора сбора урожая и прекрасная возможность приобрести самые полезные свежие овощи, фрукты и ягоды без серьезных затрат. В октябре собирают последние морковь, свеклу, картофель, тыкву, брокколи, цветную и белокочанную капусту, лук-порей и бобовые. Еще сохраняется недавний урожай кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца. А большое разнообразие зелени и салатов доступно нам круглый год.

Медик добавила, что из фруктов и ягод в октябре радуют яблоки, груши, облепиха, дыни, арбузы, виноград, инжир, мандарины, хурма и гранат. Все эти дары природы не только вкусны, но и насыщены витаминами, минералами и клетчаткой, необходимыми для поддержания здоровья. Однако сезонность быстротечна, и многие задаются вопросом, как сохранить пользу надолго. Ответ прост: многие овощи, фрукты и ягоды можно замораживать. Это самый лучший способ сберечь питательные вещества на длительный срок практически без потерь. Не стоит забывать и про заготовки — они дают прекрасную возможность получать клетчатку, витамины и минералы круглый год, даже когда свежие сезонные продукты исчезнут с прилавков.

По ее мнению, включение в рацион сезонных овощей и фруктов в октябре позволяет насытить организм природными антиоксидантами, укрепить иммунитет перед холодами и улучшить пищеварение за счет клетчатки. Заморозка и домашние заготовки продлевают это благотворное влияние на месяцы вперед, снижая потребность в покупных консервах и полуфабрикатах. Кроме того, экономия очевидна: в разгар сезона цены на плоды минимальны, а заготовки из них обходятся дешевле, чем покупка свежих овощей зимой. Таким образом, октябрь — это не просто месяц урожая, а стратегическое время для тех, кто заботится о своем питании и хочет сохранить пользу до следующего лета.

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