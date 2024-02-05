Опухоль сдавливала позвоночник: двадцатилетнего парня прооперировали в Жуковской больнице

Проведенное обследование показало, что липофиброма исходила из забрюшинного пространства и врастала в поясничную мышцу и спинномозговой канал, сдавливая его на уровне грудного отдела позвоночника. Такое состояние могло привести пациента к невозможности встать на ноги.

Отмечается, что оперировали парня сразу две бригады врачей — нейрохирурги и урологи. Первым этапом, урологическая бригада лапароскопическим путем удалила опухолевое образование забрюшинного пространства. Вторым же этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили оставшиеся фрагменты опухоли, которые проникали в спинномозговой канал.

Замглавврача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Архаров рассказал, что операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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