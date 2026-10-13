Осенняя фотосессия: инфекционист оценила риск заражения бешенством от опавшей листвы

Осенняя пора радует яркими красками, и многие стремятся запечатлеть себя на фоне опавшей листвы или просто поваляться в ней. Однако некоторые врачи предупреждают, что такие забавы могут обернуться проблемами со здоровьем, вплоть до заражения бешенством. Так ли это на самом деле и какие реальные угрозы скрывает желто-красный ковер, выяснял ОТР .

Свое мнение в беседе с телеканалом высказала врач-инфекционист, паразитолог и гепатолог Анна Баландина. По ее словам, вероятность подхватить бешенство через листву крайне мала. Бешенство не настолько заразно, чтобы простой контакт с экскрементами или выделениями диких животных на листьях приводил к заражению. Вирус передается исключительно в момент укуса: у больного животного он выделяется со слюной, которая должна попасть либо на слизистые оболочки человека, либо на поврежденную кожу. В остальных случаях передачи не происходит. Даже если капли слюны остались на листьях, а человек с поврежденной кожей потрогал их, заражения не будет. Вирус погибает через некоторое время после выхода из организма животного, к тому же существует понятие инфицирующей дозы — для заражения нужен определенный объем возбудителя. Если бы бешенство передавалось так легко, давно появились бы санитарные правила и запреты на контакт с опавшей листвой в определенное время года. Но зарегистрированных случаев, когда человек заразился, просто полежав на листве, нет. Поэтому бешенство так не передается — однозначно.

Медик уточнила: что касается гельминтов, то их яйца действительно созревают в земле. Наиболее распространены яйца аскарид и токсокар. Человек может ими заразиться, но не из-за самого факта контакта с листьями. Если он брал листья, трогал землю, не помыл после этого руки и засунул их в рот — тогда да, это возможно. Есть еще гельминт эхинококк: его яйца теоретически могут находиться в экскрементах диких животных — песцов, лис, собак, возможно, тех, кто питается сырым мясом. Путь заражения — через рот, то есть яйца с грязных рук или с листьев, если их взять в рот, должны попасть в желудочно-кишечный тракт. Чисто через кожу заразиться гельминтами в наших широтах нельзя.

Анна Баландина напомнила и о другой, более насущной угрозе, которая поджидает человека, решившего полежать на опавшей листве. Если осень теплая, то на природном ковре все еще могут быть клещи. Инфекционист отметила, что случаи укусов в России встречаются вплоть до октября. Таким образом, если говорить о реальных рисках заражения, то клещи — самая актуальная проблема для тех, кто любит поваляться в осенних листочках на земле. Это не значит, что нужно полностью отказаться от осенних прогулок, но стоит проявлять бдительность: проверять себя после времени, проведенного на природе, и соблюдать элементарные правила гигиены. В итоге бешенство через листву не передается, гельминтами заразиться можно только при пренебрежении мытьем рук, а главная опасность — клещи, которые активны даже в теплые осенние дни.

Ранее врач Прокофьев также предупредил, что фотосессия в листьях может закончиться укусом клеща.