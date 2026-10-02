Фотосессия в листьях может закончиться укусом клеща: врач Прокофьев предупреждает

Фотосессия в осенней листве может обернуться укусом клеща: паразиты сохраняют активность до глубоких заморозков. Об этом « Абзацу » рассказал врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, он уже сталкивался с подобными случаями в своей практике. Опавшая листва служит местом концентрации насекомых, поэтому любителям прогулок на природе не стоит терять бдительность до прихода настоящей зимы.

Прокофьев пояснил, что сезон активности клещей начинается с плюсовых температур и заканчивается только с глубоким минусом. С весны до поздней осени они могут встречаться и часто концентрируются в осенней листве. Подцепить паразита во время фотосессии в желтых листьях вполне реально.

Врач подчеркнул, что самой надежной защитой от опасных последствий остается вакцинация от клещевого энцефалита — самого серьезного риска при укусе. Он также советует использовать репелленты и закрытую одежду с длинным рукавом, защищая голову. После прогулки необходимо осматривать все участки тела. При обнаружении клеща следует применять специальное устройство для удаления, затем обработать рану и обратиться к врачу. Народные методы извлечения эксперт использовать не рекомендует.