Оспа обезьян и Коксаки: стало известно, почему новости об экзотических инфекциях живут три дня

Медицине известно множество заболеваний, которые для России считаются экзотическими: их возбудители не встречаются в российском климате, попадают в страну через зараженных туристов и не могут размножаться в местных условиях — речь об оспе обезьян, лихорадках денге и зика и прочих. К «заграничным» инфекциям иногда условно относят и вирусы, для России в целом типичные, но дающие рост заболеваемости при возвращении путешественников из-за рубежа, например вирус Коксаки. Время от времени новости о заражении такими инфекциями начинают циркулировать в СМИ, вызывая бурные обсуждения вплоть до призывов отправлять всех прибывающих из-за рубежа на карантин.

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркивает: тревожиться из-за таких сообщений и тем более пытаться превентивно защититься от экзотических инфекций россиянам сегодня не стоит — если какая-то из них начнет представлять реальную угрозу здоровью граждан, об этом всех официально предупредят.

Вирусолог отмечает, что новости о случаях экзотичных или редких для России заболеваний, как правило, активно обсуждаются три-четыре дня, а после полностью сходят с повестки, и было бы лучше, если бы такие публикации выходили по прошествии времени, а не «с колес», когда специалисты еще не проверили, что на самом деле произошло в каждом из эпизодов, — увы, СМИ гонятся за просмотрами и кликабельностью, а в этом отношении ничто не действует лучше тревожных новостей.

По его словам, в стране после COVID-19 пока не зарегистрировано ни одной вирусной или иной болезни, имеющей высокую патогенность и потенциал быстрого распространения, специалисты должны заниматься и оспой обезьян, и вирусом Коксаки, и хантавирусами, и другими возбудителями, но пугать ими население не стоит. Итог прост: пытаться заранее защитить себя и близких от «привозных» инфекций и беспокоиться об этом не нужно — если с ними возникнут какие-то эпидемиологические проблемы, скрывать это никто не будет, государство уведомит население и в соответствии с действующими правилами примет все необходимые защитные меры, включая, если понадобится, карантин.

Ранее он оценил опасность хантавирусной инфекции для Подмосковья.