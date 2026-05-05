«Леса безопасны, но маску наденьте»: кто на самом деле рискует подхватить хантавирус на даче

Новости о хантавирусе, вспыхнувшем на круизном лайнере в Атлантике, встревожили многих россиян. Однако для жителей Подмосковья куда более актуальна другая угроза — традиционная весенняя уборка на дачах и в подвалах, где могут обитать грызуны, являющиеся переносчиками смертельного вируса. Насколько реальна опасность заражения в регионе и как защитить себя, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

Хантавирус есть в России, но не в ЦФО

Хантавирусы действительно вызывают серьезные заболевания — в тяжелом варианте геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный легочный синдром, пояснил Алексей Аграновский. Однако в Московской области эти вирусы практически не встречаются.

«Хантавирусы достаточно широко распространены в мире, однако не повсеместно. В России есть определенные места (очаги), но в большинстве районов хантавирусы не обнаруживаются. Очаги есть на Юге России и некоторых других районах, но не в Центральной России, не в Подмосковье, в частности», — уточнил вирусолог.

На Дальнем Востоке циркулирует более агрессивный штамм, где летальность может достигать 10%, а в Поволжье ежегодно регистрируются десятки и сотни случаев, отметил эксперт. Однако эти вспышки остаются локальными и не перерастают в эпидемии.

Как можно заразиться: через пыль, а не от людей

Резервуарами хантавирусов, по словам Аграновского, являются грызуны — мыши и крысы. Они болеют в легкой форме и выделяют вирус с экскрементами и слюной. Человек может заразиться, вдохнув пыль, содержащую высохшие биологические жидкости грызунов. Это наиболее вероятный путь передачи. Укусы инфицированных животных тоже способны вызвать инфекцию, но это случается реже.

«От человека к человеку хантавирусы не передаются, поэтому вспышки бывают ограниченными и локальными. Также маловероятен завоз нового хантавируса в страну заболевшим человеком», — подчеркнул вирусолог.

Недавняя вспышка на круизном лайнере MV Hondius, по его мнению, могла быть следствием контакта с грызунами или пылью, содержащей вирусные частицы.

«Но это надо исследовать и доказывать», — добавил эксперт.

Как защитить себя на даче: меры предосторожности

Хотя Аграновский называет леса Подмосковья безопасными с точки зрения хантавирусной угрозы, специалисты Роспотребнадзора и врачи рекомендуют соблюдать простые правила при весенней уборке дачных домов и участков.

«Конечно, лучше пользоваться маской или респиратором при уборке пыльных помещений — это убережет от целого ряда неприятностей, в том числе с вирусами не связанных. Однако это пожелание, а не настоятельная рекомендация», — отметил ученый.

Что делать при симптомах

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом на начальном этапе напоминает грипп: резкий подъем температуры до 38-40 градусов, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. Через несколько дней появляются боли в пояснице, уменьшается объем мочи. В тяжелых случаях возможна острая почечная недостаточность. Ученый призвал не паниковать, но и не заниматься самодиагностикой.

«При появлении симптомов — головной боли, температуры и других — следует обратиться к врачу. Паниковать по поводу хантавируса нет причин, но и пытаться установить диагноз самостоятельно не стоит. Верим врачам и следуем рекомендациям медицинских служб, других вариантов нет», — заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что весенний сезон традиционно становится периодом повышенной активности грызунов, что существенно увеличивает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.