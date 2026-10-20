Оспа обезьян в России: иммунолог рассказал о симптомах и опасности

19 октября оспу обезьян подтвердили у пяти пациентов в Санкт-Петербурге, а 15 октября эту же инфекцию заподозрили у пяти человек в подмосковном Жуковском. Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с « Вечерней Москвой » объяснил, что такое оспа обезьян, какие у нее симптомы и чем она опасна.

По его словам, обезьянья оспа — это зоонозная инфекция, известная давно: впервые ее выявили в 1970 году в Конго, и в основном она распространена среди животных, живущих в джунглях. К человеку оспа обычно переходит от обезьян, однако во время последней вспышки 2022 года выяснилось, что заболевание начало распространяться из-за контакта с обезьянами, но потом началось заражение от человека к человеку. Главным источником заражения между людьми является сексуальный контакт: согласно статистике, первичные высыпания при оспе обезьян в половине случаев были обнаружены на гениталиях.

Инкубационный период при заражении может длиться до 19 дней. Заболевание начинается с резкого повышения температуры, болей в мышцах и мигрени, а через несколько дней появляется сыпь — на коже возникают пузырьки, которые потом лопаются и похожи на герпес; через них и происходит заражение при тесном контакте. По мнению специалиста, оспа обезьян — не смертельно опасное заболевание, несмотря на то что летальный исход возможен: случаи смерти были, но их с момента выявления болезни немного, тогда как заразившихся за эти годы было более 50 тыс. Лечат оспу обезьян симптоматически — антибиотики не помогают от вирусного заболевания, их применяют только при сопутствующих воспалениях. На данный момент разработана вакцина, похожая на противогерпетическую прививку, но массово применять ее нет смысла, поскольку заболевание передается только при тесном контакте «кожа к коже», природных очагов этого вируса в России нет, а все случаи — завозные.

Таким образом, как отметил медик, ситуация с выявленными случаями требует внимания, но не паники: инфекция не распространяется воздушно-капельным путем и не циркулирует среди населения, а для заражения необходим тесный контакт. Ключевыми остаются раннее обращение к врачу при появлении температуры и сыпи, особенно после поездок в эндемичные регионы, и внимательное отношение к любым подозрительным симптомам, поскольку даже при отсутствии массовой угрозы каждый завозной случай требует профессиональной оценки и наблюдения.

Ранее в МГУ назвали сроки проявления первых симптомов оспы обезьян.