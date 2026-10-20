В МГУ назвали сроки проявления первых симптомов оспы обезьян

В МГУ назвали сроки проявления первых симптомов оспы обезьян

Общество

Инкубационный период оспы обезьян составляет в среднем 10 дней, однако может варьироваться от 7 до 19 суток. Об этом в интервью RT сообщила завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. Специалист отметила, что вирус передается контактным путем, а эпидемиологическая ситуация в РФ остается под контролем, несмотря на возможные единичные заносы инфекции из стран Африки, Европы и США. При этом ранее сделанная прививка от натуральной оспы обеспечивает защиту и от оспы обезьян.

Симптомы, пути передачи и меры защиты

  • Инкубационный период: от 7 до 19 дней (среднее значение — 10 дней).
  • Путь передачи: прямое физическое и контактное взаимодействие с инфицированным человеком или материалом.
  • Первичная симптоматика: резкая лихорадка, мышечные боли, выраженная головная боль.
  • Характерная сыпь: появление папул и пузырьков с последующим переходом в пустулы (аналогично классической натуральной оспе).
  • Оценка эпидрисков: текущая ситуация стабильна, риски ограничены вероятностью импорта вируса из-за рубежа.
  • Специфический иммунитет: вакцинация против натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

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