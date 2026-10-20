В МГУ назвали сроки проявления первых симптомов оспы обезьян

Инкубационный период оспы обезьян составляет в среднем 10 дней, однако может варьироваться от 7 до 19 суток. Об этом в интервью RT сообщила завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. Специалист отметила, что вирус передается контактным путем, а эпидемиологическая ситуация в РФ остается под контролем, несмотря на возможные единичные заносы инфекции из стран Африки, Европы и США. При этом ранее сделанная прививка от натуральной оспы обеспечивает защиту и от оспы обезьян.