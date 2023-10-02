Переходите на белое: выяснилось, когда и почему резкий отказ от алкоголя смертельно опасен

В мире отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. В этот праздник рекомендуется воздержаться от употребления спиртного, чтобы положить начало избавления от этой пагубной привычки.

Резко бросать — вредно

Однако, как рассказала врач общей практики Мария Беляева, есть случаи, когда резкий отказ от алкоголя может быть вреден для здоровья.

«В первую очередь, это вредно в случае сложившейся серьезной зависимости. Дело в том, что при этом в организме происходит большое количество изменений, которые негативно сказываются на здоровье. В отдельных случаях металкогольный психоз, делирий может иметь смертельный исход», — пояснила Беляева.

Поэтому, пояснила медик, при длительном алкогольном анамнезе лучше получить консультацию специалиста. А вот если нет выраженной зависимости, можно и самостоятельно ограничивать количество горячительных напитков или отказываться от них.

Нужно менять напитки

По словам эксперта, наиболее безопасным для употребления считается красное вино, так как в нем содержатся антиоксиданты.

«В белом или розовом вине их содержание ниже, но важно помнить, что значение имеет и качество, и количество выпиваемого алкоголя, а также частота его употребления. Говорить о его полной безвредности нельзя в любом случае, поэтому рекомендуется просто заменять эту привычку на полезные», — подытожила врач.

Ранее Жителям Подмосковья рассказали, можно ли вылечить алкоголизм народными способами.