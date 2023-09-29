Жителям Подмосковья рассказали, можно ли вылечить алкоголизм народными способами

Лечение алкоголизма народными методами, например, с помощью настоек из трав, не приведет к результату и может усугубить зависимость. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, современные методы лечения зависимости прежде всего являются медикаментозными.

«Работа идет сразу в нескольких направлениях — очищение организма от токсинов и отравления алкоголем, восстановление физического состояния, работа с психологом и психотерапевтом. Существует много трав, которые вызывают отвращение к алкоголю, но избавиться от болезни, принимая только их, к сожалению, не получится», — сказал врач.

По его словам, при появлении зависимости лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Он напомнил, что филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера пациентам окажут необходимую помощь и смогут провести комплексную терапию.

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