Почему антибиотики нового поколения не всегда помогают? Названа главная ошибка в лечении воспалительных процессов

Прогноз вице-президента РАН Степана Калмыкова о том, что через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем онкологические заболевания, задает тревожный контекст для разговора о современной антибиотикотерапии. Эта проблема уже реальна: стационары по всему миру сталкиваются с резистентными штаммами, а врачи общей практики бьют тревогу из-за бесконтрольного применения препаратов.

Врач Наталья Бублик в комментарии для Pravda.Ru обратила внимание на то, что массивная и зачастую самовольная антибиотикотерапия ведет к формированию устойчивых микроорганизмов, однако корень проблемы глубже — в одностороннем подходе к лечению, когда медицина делает избыточную ставку на препараты новых поколений, забывая о естественных защитных механизмах организма.

Раскрывая тему, Бублик приводит показательную статистику: в 30% случаев причиной воспаления являются не бактерии, а простейшие, против которых антибиотики бессильны. Тем не менее врачи продолжают назначать средства пятого или десятого поколения, не учитывая этиологию заболевания. Микробы, в свою очередь, приспосабливаются, меняя структуру оболочек и выстраивая своеобразные крепости для защиты от лекарственного воздействия. По мнению эксперта, неправильно рассчитывать только на антибиотики — необходимо работать с микрофлорой, причем не только с кокковой, но и воздействовать на простейшие, о которых часто забывают. Природа в процессе эволюции уже создала все необходимое для борьбы с бактериями, и ключевую роль здесь играют лейкоциты, способные самостоятельно справляться с патогенной флорой при соблюдении определенных условий: нормального объема циркулирующей крови и оптимального показателя pH.

По ее словам, последствия игнорирования этих факторов оказываются двоякими. С одной стороны, избыток медикаментов угнетает работу иммунных клеток, заставляя их тратить ресурсы на устранение последствий терапии, например грибковых инфекций, с другой — устойчивые штаммы делают стандартные схемы лечения неэффективными, что в перспективе грозит ростом смертности. Для восстановления защитных барьеров важно не только подавлять патогены, но и поддерживать полезные бактерии: врачи рекомендуют пребиотики, пробиотики и синбиотики для стабилизации работы кишечника. Кроме того, для поддержания иммунного ответа стоит обращать внимание на вред агрессивной гигиены, которая может нарушать естественный кислотно-щелочной баланс слизистых оболочек.

Врач резюмировала, что в условиях роста смертности от резистентных инфекций медицине необходимо отталкиваться от этиологии заболевания, а не только совершенствовать формулы препаратов. Бублик подчеркивает: чтобы лечение было эффективнее, нужно помнить о простейших, назначать специально разработанные против них средства, нормализовать уровень pH — и тогда лейкоциты смогут самостоятельно справиться с большинством бактериальной флоры. При этом специалисты напоминают, что даже руки человека могут стать источником опасных возбудителей, если игнорировать правила базовой антисептики. Таким образом, комплексный подход, учитывающий и бактерии, и простейшие, и состояние иммунитета, способен переломить тревожную тенденцию и сохранить эффективность лечения инфекций для будущих поколений.

Ранее Калмыков предупредил, что через 25 лет смертность от антибиотиков может обогнать рак.