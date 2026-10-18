Ученый предупредил: через 25 лет смертность от антибиотиков может обогнать рак

tass: через 25-30 лет смертность от антибиотикорезистентности может обогнать рак

Здоровье

Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]

Вице-президент РАН и научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков предупредил о рисках, связанных с неконтролируемым применением антибактериальных препаратов. Его прогноз приводит ТАСС.

По оценке ученого, через 25-30 лет смертность из-за устойчивости микроорганизмов к антибиотикам может превысить смертность от онкологических заболеваний.

Антибиотикорезистентность — это способность бактерий выживать и размножаться под действием препаратов, которые раньше их уничтожали.

Ключевые причины проблемы включают самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача, несоблюдение схемы лечения, а также широкое применение антибактериальных средств в животноводстве для стимуляции роста и профилактики заболеваний скота.

Калмыков также назвал бесконтрольное распространение новых вирусов и бактерий одной из угроз биобезопасности. Ученый призвал к ответственному использованию антибиотиков и усилению контроля за их оборотом.

Врач Ольга Кудряшова предупредила об опасности иммуномодуляторов без назначения врача.

Актуально

Читайте также

Октябрь — последний шанс наесться витаминов: нутрициолог рассказала, что покупать на рынке

Октябрь — последний шанс наесться витаминов: нутрициолог рассказала, что покупать на рынке

Осенняя фотосессия: инфекционист оценила риск заражения бешенством от опавшей листвы

Осенняя фотосессия: инфекционист оценила риск заражения бешенством от опавшей листвы

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

«Дофаминовые прыжки»: тренер рассказал, почему это бодрящая утренняя активность без чудес

«Дофаминовые прыжки»: тренер рассказал, почему это бодрящая утренняя активность без чудес

Минздрав отозвал регистрацию ряда препаратов: что может исчезнуть из аптек

Минздрав отозвал регистрацию ряда препаратов: что может исчезнуть из аптек

Бактерии управляют агрессией: диетолог раскрыла, как микрофлора влияет на черты психопатов

Бактерии управляют агрессией: диетолог раскрыла, как микрофлора влияет на черты психопатов

Красота или здоровье: врач раскрыл опасность утягивающего белья

Красота или здоровье: врач раскрыл опасность утягивающего белья

Снижение риска осложнений: педиатр оценила вакцинацию детей в Крыму

Снижение риска осложнений: педиатр оценила вакцинацию детей в Крыму

Сезон ОРВИ: теледоктор рассказал о правилах больничного в России

Сезон ОРВИ: теледоктор рассказал о правилах больничного в России

Тепловой удар: эксперт раскрыл, чем Эль-Ниньо опасен для российских детей

Тепловой удар: эксперт раскрыл, чем Эль-Ниньо опасен для российских детей

Чистить зубы до завтрака — ошибка: стоматолог раскрыла главную причину

Чистить зубы до завтрака — ошибка: стоматолог раскрыла главную причину

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Добавьте mosregtoday.ru в избранное