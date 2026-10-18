Ученый предупредил: через 25 лет смертность от антибиотиков может обогнать рак

Вице-президент РАН и научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков предупредил о рисках, связанных с неконтролируемым применением антибактериальных препаратов. Его прогноз приводит ТАСС.

По оценке ученого, через 25-30 лет смертность из-за устойчивости микроорганизмов к антибиотикам может превысить смертность от онкологических заболеваний.

Антибиотикорезистентность — это способность бактерий выживать и размножаться под действием препаратов, которые раньше их уничтожали.

Ключевые причины проблемы включают самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача, несоблюдение схемы лечения, а также широкое применение антибактериальных средств в животноводстве для стимуляции роста и профилактики заболеваний скота.

Калмыков также назвал бесконтрольное распространение новых вирусов и бактерий одной из угроз биобезопасности. Ученый призвал к ответственному использованию антибиотиков и усилению контроля за их оборотом.

Врач Ольга Кудряшова предупредила об опасности иммуномодуляторов без назначения врача.