Почти 200 единиц оборудования для выявления и лечения онкологии закупят в Подмосковье в этом году

В текущем году медицинские учреждения Подмосковья получат почти двести единиц медоборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медоборудование закупят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, в больницы региона поступят в том числе новые аппараты УЗИ и маммограф с биопсийной приставкой.

Как подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, современное медицинское оборудование позволит проводить качественную диагностику, обнаруживать новообразования на ранней стадии и эффективно лечить их.

«Во многом благодаря закупке новой медтехники в Подмосковье на 2,5 процента выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии по итогам прошлого года», — указал глава областного Минздрава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности новой областной больницы, строительство которой началось в Балашихе.