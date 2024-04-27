Почти десять тысяч человек трудятся в службе скорой медицинской помощи Подмосковья
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В службе скорой медицинской помощи Подмосковья трудятся порядка 9,8 тысячи человек, сообщил спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
«Люди данной профессии особенные, так как выбрали направление деятельности в сфере медицины, изначально не предполагающее спокойный ритм работы. Это касается всех членов бригады скорой медицинской помощи, начиная от врача <…>, заканчивая водителем автомобиля СМП», — подчеркнул председатель Мособлдумы.
Он отметил, что сфера здравоохранения в регионе является одной из самых приоритетных. Так, на государственную программу Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в этом году в областном бюджете предусмотрено свыше 156 миллиардов рублей.
Игорь Брынцалов также напомнил, что сотрудники скорой медицинской помощи могут рассчитывать на ряд мер социальной поддержки, в том числе на социальную и бюджетную ипотеки, а также компенсацию аренды жилья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе введут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.