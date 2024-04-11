Андрей Воробьев: 16 внебюджетных объектов здравоохранения сдадут в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать объектов здравоохранения, возведенных за счет внебюджетных источников финансирования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«C поддержкой президента и федерального правительства в Подмосковье реализуется большая госпрограмма строительства объектов здрава, открываются флагманские медицинские центры. И в то же время из года в год свою заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы, которые вместе с жилыми комплексами сдают новые соцобъекты», — отметил Андрей Воробьев.

Речь идет о взрослых и детских поликлиниках, подчеркнул губернатор. Он указал на важность того, чтобы жители новых микрорайонов получали медицинскую помощь рядом с домом.

Так, в этом году новые объекты здравоохранения будут введены в восьми городских округах: Одинцово, Балашихе, Мытищах, Красногорске, Люберцах, Богородском, Ленинском и Котельниках.

Самый крупный внебюджетный объект здравоохранения в текущем году возведут в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе. Шестиэтажная поликлиника будет рассчитана на 670 посещений в смену. Также в ЖК появится станция скорой помощи.

Две детские поликлиники — на пятьдесят и сто посещений возведут в ЖК «Пехра». Медучреждения станут структурными подразделениями второй поликлиники в микрорайоне Авиаторов. К открытию уже готовится отделение на пятьдесят посещений в смену. Здание рассчитанного на сто посещений медучреждения готово на две трети.

В люберецком ЖК «Жулебино Парк» в скором времени откроется взрослая поликлиника на сто помещений. Строительство завершится на днях. В медучреждении будут работать кабинеты терапевтов, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога, УЗИ, электрокардиографии и массажа.

Также в муниципалитете скоро введут поликлинику, расположенную на территории жилого комплекса «Облака», а осенью новая поликлиника будет построена в ЖК «Лермонтовский».

Три новых медицинских учреждения появятся в Ленинском округе. В жилом комплексе «Южная Битца» откроется частная поликлиника на 355 посещений в смену, там будет доступно обслуживание по полису ОМС. Здание готово уже на половину. Строители проводят монтаж фасада, инженерных систем, устройство кровли, отделку помещений, а также благоустройство прилегающей территории.

Взрослая и детская поликлиники на семьдесят посещений в смену каждая появятся также в ЖК «Эко Видное 2.0».

Два новых медицинских учреждения с опережением сроков сдадут в Мытищах — в жилых комплексах «Скандинавский» и «Датский квартал». В первом ЖК разместится встроенное амбулаторно-поликлиническое отделение более чем на восемьдесят посещений в смену, во втором — амбулаторно-поликлиническое учреждение на 140 посещений.

В одинцовском ЖК «Заречье Парк» появится четырехэтажная поликлиника на триста посещений. В здании разместят терапевтическое и диагностическое отделения, а также различные специализированные кабинеты. Возле медучреждения будет оборудована парковка с машино-местами для пациентов, передвигающихся на креслах-колясках.

Еще одно медучреждение в округе появится в жилом комплексе «Союзный». Оно будет рассчитано на шестьдесят семь посещений в смену.

Кроме того, в красногорском ЖК «Спутник» появится медицинский центр и пост скорой помощи, в жилом комплексе «Истомкино» в Богородском округе в одном из МКД разместят кабинет врача общей практики, а в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках планируют досрочно сдать гинекологическое отделение городской поликлиники на сто посещений.