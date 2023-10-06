Подмосковная Дубна поддержала марафон донорства костного мозга

На территории ОЭЗ «Дубна» более 160 человек поддержали всероссийскую акцию донорства костного мозга.

Мероприятие инициировала МСЧ № 9 ФМБА России при поддержке Службы крови Федерального медико-биологического агентства и руководства особой экономической зоны. Акция проводилась в рамках поддержки донорского движения «Давай, вступай!».

По предварительной регистрации к сдаче крови допускались люди от 18 лет до 45. К акции присоединился персонал ФМБА России, а также сотрудники компаний-резидентов особой экономической зоны. Мероприятие в ОЭЗ — часть большого марафона, который проходит в стране в сентябре – ноябре.

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