Андрей Воробьев рассказал об услугах для беременных, доступных в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем аккаунте в соцсетях рассказал об услугах, которые доступны беременным женщинам и молодым мамам в регионе.

Глава региона в рамках рабочей поездки в Дубну проверил работу местного роддома и пообщался там с жительницей Еленой Горбачевой, которая родила третьего ребенка. Он отметил, что в области каждый год появляются на свет около семидесяти тысяч детей.

«Мы стараемся максимально упростить столь важный период для женщин. С этого года им доступна услуга индивидуального сопровождения беременности. За каждой мамой закрепляем сотрудника, который всегда на связи», - сообщил Воробьев.

Также он отметил, что после родов можно сразу получить пятнадцать услуг, в том числе оформить свидетельство о рождении ребенка, ИНН, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, заявление на маткапитал и другое.

Ранее губернатор осмотрел роддом в Дубне после капитального ремонта.