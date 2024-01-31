Подмосковные врачи спасли годовалую девочку, проглотившую детали магнитного конструктора

Хирурги Раменской больницы спасли жизнь годовалой девочки, которая проглотила четыре детали магнитного конструктора, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ситуацию с лечением ребенка усугубил поступок матери. Женщина не была уверена, что ее дочь все же проглотила магнитные детали, поэтому отказалась от госпитализации. Однако спустя сутки малышке стало хуже — появились боли в животе и рвота.

Ребенка госпитализировали. При обследовании врачи выявили магниты в желудке и тонкой кишке. Девочку экстренно прооперировали.

«В ходе хирургического вмешательства было выявлено три перфоративных отверстия — соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы стенки желудка и тонкой кишки», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

В результате врачи извлекли один магнит из тонкого кишечника ребенка, а еще три — из желудка. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо. Ее скоро выпишут.

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