Андрей Воробьев рассказал о том, как развивают сферу здравоохранения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что сфера здравоохранения в регионе находится под заметной нагрузкой. В частности, врачи «первичного звена» испытывают серьезную нагрузку осенью и весной.

«Мы ведем активный поиск, привлечение врачей. У нас несколько программ есть, которые предполагают дополнительные выплаты. „Социальную ипотеку“ мы даем тем, кто добился очень много в своей сфере», — отметил Андрей Воробьев.

Руководитель региона также подчеркнул, что в поликлиниках главный запрос после врачей — это оборудование. Ведь когда есть врачи, очень важно чтобы была вся необходимая медицинская техника, все то, что позволяет на месте поставить диагноз и дальше получать лечение.

«В современном мире медицина хороша тогда, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование. И это заметный вызов», — подчеркнул Воробьев.

Примечательно, что в регионе также ведется большой капитальный ремонт стационаров. Сегодня те стационары, которые были построены 30-40 лет назад, переделывают. На это тоже направляют заметные средства бюджета.