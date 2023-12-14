«Помогут как предотвратить, так и облегчить похмелье»: фармацевт раскрыл, как провести Новый год без последствий

По мнению специалиста, в первую очередь надо положить энтеросорбент. Это препарат, который впитывает в себя токсины и алкоголь.

Пережить новогодний корпоратив и не ударить в грязь лицом поможет правильно подобранная аптечка. Если вы планируете активно выпивать, то стоит позаботиться о себе заранее. Эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода объяснил, что стоит взять с собой на вечеринку.

«Можно ограничиться и обычным активированным углем, его принимают из расчета одна таблетка на 10 кг массы тела. Также можно выбрать препарат, который содержит коллоидный диоксид кремния. Второй вариант более эффективный, но и стоит дороже», — отметил Лагода в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Суточную дозу препарата лучше разделить на три приема, продолжил эксперт. Первую выпить прямо перед началом корпоратива, вторую — в середине застолья, а последнюю — когда вечеринка закончится.

Чтобы лучше переваривалось

«Если вы любитель жирной пищи, то лучше заранее приобрести ферменты. Они уменьшают нагрузку на поджелудочную железу и улучшают переваривание пищи. В аптеке вы сможете найти широкий ассортимент: от бюджетного Панкреатина до современных капсул с микротаблетками внутри. В последнем случае стоит остановиться на дозировке 10000 ЕД и принимать по одной таблетке после приема жирной пищи», — порекомендовал фармацевт.

Фото: [ Отель "Дегас" | Ресторан "Апраксин" Воронеж/vk.com ]

На любом важном мероприятии эксперт советует всегда держать с собой Лоперамид. Этот препарат поможет быстро остановить диарею. Если случилось расстройство желудка, то две таблетки нужно принять сразу, а потом по одной каждый раз после похода в туалет. Важно помнить, что максимальная суточная доза — восемь таблеток.

Борьба с похмельем

Если похмелье все же застало утром, то, по мнению профессионала, справиться с ним помогут те же энтеросорбенты.

«Их стоит принять утром натощак, сорбент заберет на себя оставшийся алкоголь в кишечнике и улучшит самочувствие. Также от похмелья хорошо помогает ацетилсалициловая кислота, она разжижает кровь и уменьшает головную боль. Вместе с ней можно использовать и янтарную кислоту, она свободно продается в аптеке в виде таблеток», — объяснил Лагода.

Янтарная кислота снимает воспаление, выводит токсины и обладает выраженным антиоксидантным эффектом. Принимать ее стоит по одной таблетке дважды в день.

«Мало кто знает, но употребление алкоголя приводит к разрушению аскорбиновой кислоты в организме. Поэтому стакан свежевыжатого апельсинового сока или шипучий витамин С помогают восстановить жизненные силы и справиться с похмельем утром», — добавил наш собеседник.

Напомним, что у любого медицинского препарата есть противопоказания, и перед применением стоит проконсультироваться со специалистом.

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