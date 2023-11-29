Отоларинголог Зайцев перечислил способы снять заложенность носа за три дня

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, человеку нужно два-три дня на самолечение и выздоровление от заложенности носа, на уровне домашнего лечения подходят снижающие слизистую препараты и промывание антисептическими и соляными растворами. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что для носа следует применять антисептики на водной основе и маслянистые средства.

По мнению медика, данные препараты можно приобрести в аптеке. Тем не менее если за два-три дня улучшения не наблюдается, стоит посетить врача, который назначит лечение.