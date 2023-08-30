Поражение мозга и печени: названы пугающие последствия отказа от прививки против гриппа

Те, кто придерживается стратегии отказа от прививок, имеют более высокий шанс заразиться в сезон гриппа. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, считается, что в этот период помимо неспецифического иммунитета каждого человека важно сформировать и коллективный иммунитет к заболеванию. Для этого и рекомендуется делать прививки.

«Причем сделать прививку желательно заблаговременно, за 3-4 недели до того, как заболевание получит широкое распространение. А пик заболеваемости гриппом, как известно, приходится на осень. Важно помнить, что лицам, страдающим от аллергических реакций и непереносимости лекарственных препаратов, делать профилактические прививки от гриппа не рекомендуется», — пояснила Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что прививка от гриппа не дает 100% гарантию защиты от вируса, но позволяет серьезно снизить риск его развития и, как следствие, возможных осложнений.

«Это и вирусный миокардит (поражение сердечной мышцы), что может привести к сердечной недостаточности, и нейротоксический синдром — поражение головного мозга, и поражение печени», — рассказала Беляева.

Медик добавила, что наиболее тяжелым течение гриппа может быть у пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Данный вирус также особенно неблагоприятен для беременных женщин из-за риска осложнений для будущего ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что кампания по вакцинации от гриппа начинается в Подмосковье.