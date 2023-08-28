Кампания по вакцинации от гриппа начинается в Подмосковье, передает Минздрав региона. Медучреждения уже получили отечественные препараты, в том числе «Совигрипп» и «Ультрикс».

Как сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, в общей сложности, в рамках этой кампании планируется вакцинировать четыре с половиной миллиона человек, включая миллион несовершеннолетних.

Чтобы поставить прививку, нужно получить направление от терапевта или педиатра в своей поликлинике. В детсадах и школах вакцинироваться можно в медкабинетах.

«Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Важно сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет», - подчеркнула Стригункова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в учреждениях здравоохранения области внедряют современные стандарты.